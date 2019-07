Første svensker dømt for uagtsom voldtægt efter ny samtykkelov I den første retssag omkring Sveriges nye samtykkelov er en mand dømt til fængsel for uagtsom voldtægt.

Sveriges højesteret - Högsta Domstolen - har i den første sag efter den nye samtykkelov dømt en mand for uagtsom voldtægt. Manden er dømt for at have gennemført seksuelle handlinger, uden at kvinden deltog frivilligt.

»Der var tale om en uagtsom voldtægt, da en mand i Västerbotten havde samleje med en kvinde, som han overnattede hos«, hedder det i en pressemeddelelse fra domstolen.

Högsta Domstolen har i sagen en anden afgørelse end de lavere domstole, tingsrätten og hovrätten, tidligere er kommet frem til.

Sagen gælder en mand og en kvinde, som havde haft kontakt med hinanden på sociale medier igennem længere tid. Da manden ville overnatte hos kvinden, sagde hun ja. Men hun gjorde det klart, at hun ikke ville have sex med ham.

Trods dette begyndte manden under overnatningen at tage på kvinden og indledte senere et samleje med hende.

Kvinden stivnede, da han berørte hende

Kvinden har beskrevet, at hun stivnede, da manden berørte hende. Men hendes passivitet fik ikke manden til at forvisse sig om, at hun faktisk ønskede at have sex med ham.

Både tingsrätt og hovrätt vurderede, at kvinden ikke havde deltaget frivilligt, og manden blev derfor dømt for voldtægt.

Högsta Domstolen, som er den ene af Sveriges to sideordnede højesteretter, anser det for bevist, at kvinden ikke deltog frivilligt i samlejet, men vurderede mandens hensigter anderledes.

Derfor er manden ved højesteret dømt for uagtsom voldtægt. Det begrundes med, at manden var groft uagtsom, men at det ikke står klart, at han handlede med forsæt.

Den samlede straf bliver på to år og tre måneders fængsel. Men den omfatter også andre sager. Straffen for den uagtsomme voldtægt udgør ifølge Högsta Domstolen otte måneder.

Manden er også dømt for voldtægt af et barn og seksuelle krænkelser. De sager og strafudmålingen for dem er ikke nærmere beskrevet.

Sverige gennemførte opsigtsvækkende lovændring

Det er et år siden, at Sverige gennemførte en opsigtsvækkende lovændring, som indebærer, at det skal være blevet gjort klart, at der er tale om frivillighed ved sex. Hvis dette ikke er tilfældet, så er det et lovbrud.

Tidligere forudsatte voldtægtsdomme, at der i sagen havde været fremsat trusler eller var blevet anvendt tvang eller vold - eller ofret skulle have været i en udsat situation - for eksempel være beruset.

Fra 1. juli 2018 gælder, at domstolene særskilt skal vurdere, »om der er givet udtryk for frivillighed gennem ord, handling eller på anden vis«.

Der er samtidig indført to nye strafbare handlinger - uagtsom voldtægt og uagtsomt seksuelt overgreb.

Manden i den aktuelle sag, der er 27 år, nægter sig skyldig og hævder, at kvinden havde givet ham opfattelsen af, at hun ville have sex. Han har også fremført, at han afbrød samlejet, da han mærkede, at hun ikke ville fortsætte.

