Røde Kors' generalsekretær Anders Ladekarl har netop besøgt al-Hol-lejren i Syrien, hvor også danske statsborgere sidder tilbageholdt. Han opfordrer til at redde børnene ud nu. I en Voxmeter-undersøgelse foretaget for Ritzau svarer 45 procent af de adspurgte nej på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør arbejde aktivt for at hente danske børn hjem fra lejre i det nordøstlige Syrien.