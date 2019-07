Efter tre rysteanfald: Merkel sidder ned sammen med Mette Frederiksen under nationalmelodier Angela Merkel, der torsdag mødes med Mette Frederiksen, har været ramt af tre rysteanfald på knap en måned.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og statsminister Mette Frederiksen (S) sad helt usædvanligt ned under den officielle ceremoni, der åbnede besøget mellem de to regeringsledere i Berlin torsdag eftermiddag.

Forud for mødet har fra tysk side været meget fokus på den tyske kanslers helbred.

Angela Merkel blev onsdag for tredje gang på mindre end en måned ramt af et rysteanfald under en officiel ceremoni. Det skete, da hun tog imod den finske statsminister, Antti Rinne, under en ceremoni, der ligner den for Mette Frederiksen. Bortset fra at der ikke var sat stole frem onsdag.

Rysteanfaldene har sat spekulationer i gang om Merkels helbred.

Under torsdagens ceremoni blev den danske og tyske nationalsang spillet, mens Angela Merkel og Mette Frederiksen sad på to stole.

Resten af delegationen fra henholdsvis Tyskland og Danmark stod op, som det normalt ses under nationalmelodier.

Merkel: Ingen grund til bekymring

Angela Merkel udtalte efter det første rysteanfald i juni, der skete under et besøg med den ukrainske præsident, at hun dengang ikke havde fået nok at drikke.

Onsdag - efter den tredje rystetur - sagde hun ifølge nyhedsbureauet AFP, at der ikke var grund til at være bekymret for hendes helbred.

Den 64-årige kansler fortalte dog, at hun var i gang med en proces, hvor hun skulle bearbejde det første rysteanfald, og at det gik fremad.

»Det er noget, jeg skal leve med i en periode«, sagde Angela Merkel.

Det er Mette Frederiksens første officielle udlandsbesøg som statsminister.

De to regeringsledere skal blandt andet diskutere forholdet mellem Danmark og Tyskland og EU-politik. Det gælder blandt andet økonomi- og klimaspørgsmål.

ritzau