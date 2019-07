Tre mænd får dødsstraf for terrormord på en dansk og en norsk kvinde i Marokko

Videodeling blev strafbar

De tre mænd havde håbet, at videoen ville sikre dem berømmelse i Islamisk Stat, men det gik langtfra som ventet. Ikke blot var den mørk og gnidret, men selv i hårde islamistkredse var der kritik af valget af to ubevæbnede kvinder i undertøj. Islamisk Stat støttede aldrig drabene officielt og satte ikke videoen på hjemmesiden.

Nico Prucha, en terrorekspert, der følger Islamisk Stat, siger til Washington Post, at han ikke har fundet en eneste omtale af mordene på bevægelsens medier.

»Angrebet var forkludret retorisk, operationalt og teologisk«, siger han til avisen. »Det var simpelthen en fiasko«.

Videoen blev til gengæld spredt af andre på sociale medier. Ikke kun af jihadister, men også af antimuslimske grupper, der brugte den som argument for, at islam er en voldelig religion.

En dansk ekspert sagde allerede i januar, at det formentlig var ulovligt at sprede videoen på grund af det åbenlyst krænkende indhold. Siden har dansk politi rejst mindst 14 sigtelser, og en 29-årig kvinde har fået tre måneders betinget fængsel for at have delt videoen.

Mor: »Verden bliver bedre uden dem«

Ud over de 4 hovedtiltalte blev yderligere 20 mænd dømt for at høre til samme terrorgruppe som morderne og have hjulpet dem med enten penge, udstyr eller skjulesteder. Alle 20 erklærede sig ved torsdagens retsmøde uskyldige, men det troede dommerne ikke på: De blev alle dømt og fik mellem 5 og 30 års fængsel, oplyser NRK.

Yderligere en person blev allerede i april idømt ti års fængsel for at være med i terrorgruppen, for at have opfordret til terror og for at have dækket over morderne.

Hverken den norske eller danske familie var til stede ved domsafsigelsen. Louisa Vesterager Jespersens familie er repræsenteret af en advokat under sagen.

Advokaten, Khalid El Fataoui, oplæste på et retsmøde 11. juli et brev til retten fra Helle Jespersen, der er mor til Louisa Vesterager Jespersen. I brevet argumenterede hun for dødsstraf til sin datters mordere.