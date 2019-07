Portræt: Hun kaldes en smilende hård nitte, som arbejder hårdt og som ikke er bleg for at overnatte på kontoret. Nu kan Ursula von der Leyen blive Europas mægtigste kvinde

FOR ABONNENTER

Det kan virke barokt overhovedet at nævne hendes far, når man taler om en kvinde på 60. Hun er et sted i sit liv, hvor hun har været voksen rigtig længe, hun har en lang politisk karriere bag sig, hun blev Tysklands første kvindelige forsvarsminister, hun har en akademisk grad, hun er udset til at blive EU’s mest magtfulde kvinde og – nå, ja – så er hun er også mor til de syv efterhånden berømte børn.