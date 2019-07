13-årig udløser selvmordsbombe ved afghansk bryllup Fem blev dræbt, og mange såret, da ung selvmordsbomber angreb bryllupsgæster. Militsleder var muligvis målet.

En 13-årig selvmordsbomber sprængte fredag sig selv i luften ved et bryllup i det østlige Afghanistan og dræbte mindst fem mennesker. Der er usikkerhed om antallet af sårede.

Ifølge AFP blev 40 såret, mens AP skriver, at der er tale om 11 sårede.

Oplysningerne om selvmordsbomben kommer fra Attaullah Khogyani, talsmand for guvernørens kontor i provinsen Nangarhar.

Blandt de dræbte er Malik Toor, som er kommandant for en milits, der kæmper for den afghanske regering.

Bryllupsfesten i Nangarhar-provinsen var organiseret af Malik Toor, siger en ledende politimand, Fayz Mohammad Babarkhil, og myndighederne mener, at Toor formentlig var mål for angrebet.

Både den islamistiske bevægelse Taliban og grupper med forbindelser til Islamisk Stat (IS) er massivt til stede i det østlige Afghanistan. IS har hovedkvarter i Nangarhar-provinsen, som ligger tæt på Pakistans grænse.

Taliban har lovet, at gruppen vil se til, at antallet af dræbte og sårede civile bliver reduceret. Den afviser at stå bag fredagens selvmordsbombe.

Angreb i kølvandet på fredsforhandlinger

Angrebet sker få dage efter, at Taliban og repræsentanter for USA meldte om vigtige fremskridt ved fredsforhandlinger i Doha i Qatar.

Her har parterne fremlagt et fælles udspil om en kommende 'køreplan for fred', hvor antallet af dræbte og sårede civile skal bringes ned til 'nul'.

USA mener, at der kan opnås et virkeligt gennembrud i forhandlingerne inden det næste afghanske præsidentvalg i september.

Parterne indledte forhandlingerne først på måneden, og USA's særlige fredsudsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, har kaldt møderne for 'de hidtil mest frugtbare'.

En aftale vil indebære, at USA accepterer at trække sig ud af landet. Det vil i så fald være mere end 17 år efter, at USA gik ind for at fjerne Taliban fra magten.

Til gengæld skal Taliban garantere, at Afghanistan aldrig igen bliver et sikkert hjemsted for voldelige ekstremister.

USA vil undgå en situation, som da bevægelsen støttede og beskyttede Osama bin Laden og al-Qaeda i forbindelse med angrebene på USA 11. september 2001.

