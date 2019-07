4.300 fugle, 10.000 skildpadder og en sjælden hvid tiger: Truede arter i 109 lande beslagt under stor politiaktion

Næsten 600 personer er anholdt under aktionen Thunderball, der skulle være med til at sætte en stopper for illegal handel med truede dyr og planter på tværs af landegrænser.

Den internationale politiorganisation Interpol har i samarbejde med Verdenstoldorganisationen (WCO) beslaglagt en lang række truede dyre- og plantearter i 109 lande.

Den omfattende aktion fandt sted 4.-30. juni og gik under navnet ’Operation Thunderball’.

Politiet har blandt andet beslaglagt 30 store katte, herunder en sjælden hvid tigerunge, 440 stødtænder fra elefanter, 23 levende aber, mere end 4.300 fugle, 1.500 krybdyr og 10.000 skildpadder.

Desuden er 2.600 planter og 10.000 marine arter, blandt andet koraller, søheste, delfiner og hajer, blevet beslaglagt.

Foto: Interpol 440 stødtænder fra elefanter er blevet beslaglagt.

440 stødtænder fra elefanter er blevet beslaglagt. Foto: Interpol

»Dyrelivskriminalitet tager ikke kun fra miljøets ressourcer, det har også indflydelse på den tilknyttede vold, hvidvaskning af penge og bedrageri«, siger generalsekretær i Interpol, Jürgen Stock.

»Operationer som Thunderball er konkrete handlinger rettet mod de kriminelle netværk på tværs af landegrænser. Vi vil fortsætte vores indsats for at sikre, at der er konsekvenser for kriminelle, der stjæler fra vores miljø«, siger han.

582 mennesker, der mistænkes for at stå bag kriminaliteten, er blevet anholdt.

Et kæmpe lukrativt marked

Det er som regel store dyr som tigre, elefanter og næsehorn, der har størst værdi for de kriminelle, der gør handlen med truede dyr til en lukrativ forretning.

Især på det sorte marked i Asien er efterspørgslen efter for eksempel næsehornenes horn stor. De knuses og bruges i traditionel medicin, og et kilo kan sælges for ca. 430.000 kroner. Dette på trods af, at der ingen evidens er for, at hornene har nogen form for helbredende effekt.

Ifølge WWF Verdensnaturfonden anses dyrelivskriminalitet for at være den fjerdestørste kriminalitet i verden. Der handles illegalt vildt for over 120 milliarder kroner årligt.

Thunderball er den tredje operation i samarbejdet mellem Interpol og Verdenstoldorganisationen. I 2017 gik aktionen under navnet Thunderbird og i 2018 Thunderstorm. Sidste år blev 30.000 dyr konfiskeret.