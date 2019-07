Trump vil fjerne adgang til asyl via Mexico-grænsen Nye regler fra USA's regering betyder, at migranter kan nægtes asyl, hvis de rejser gennem Mexico mod USA.

Trump-administration har indført en ny regel, der vil gøre det vanskeligere for migranter at søge asyl i USA.

Personer, der rejser gennem Mexico og vil søge asyl i USA, skal først søge beskyttelse i et såkaldt sikkert tredjeland, meddeler USA's justitsministerium og ministerium for indenlandsk sikkerhed.

Reglen, der træder i kraft allerede tirsdag, sætter en 'ny barre' for de migranter, der kommer sydfra, hedder det i den fælles meddelelse fra ministerierne.

Tiltaget fra præsident Donald Trumps regering har til formål at ophæve asylretten for migranter, der kommer fra Mellemamerika via Mexico til USA, skriver nyhedsbureauet AP.

Det er et opgør med årtiers praksis for, hvordan asylansøgere og flygtninge behandles. Det kommer på et tidspunkt, hvor Trump også har lovet at slå hårdt ned på personer, der opholder sig ulovligt i USA.

Justitsminister William Barr siger i en udtalelse, at USA 'er et generøst land, men er helt overvældet' af opgaven med at pågribe migranter og behandle asylansøgninger.

Hver måned har titusinder krydset grænsen fra Mexico til USA i år.

Barr tilføjer, at den nye regel vil begrænse antallet af 'økonomiske migranter og dem, der forsøger at udnytte vores asylsystem til at få adgang til USA', skriver AP.

Det er ventet, at Trump-administrationens nye regel vil blive udfordret ved de amerikanske domstole.

Advokat Lee Gelernt fra borgerrettighedsorganisationen American Civil Liberties Union betegner det som et 'åbenlyst retsbrud'.

Han forklarer, at hvis reglen træder i kraft, vil det betyde, at muligheden for at søge asyl er helt fjernet for de mennesker, der kommer over USA's sydlige grænse.

Ifølge de gældende regler kan enhver søge om asyl ved grænsen. Dog er der undtagelser, blandt andet hvis ansøgeren er passeret igennem et såkaldt sikkert land først.

Den nye regel fastslår, at enhver, der har passeret gennem et andet land for at komme til USA, mister muligheden for at søge om asyl.

ritzau