Demonstranter protesterer mod enormt teleskop på Hawaii

Hundredvis af demonstranter protesterede mandag mod konstruktionen af et gigantisk teleskop på en vulkantop på Hawaii.

Demonstranterne lagde sig på jorden og blokerede hovedvejen til vulkanen, mens de sang.

Det er den seneste udvikling af en årelang konflikt mellem videnskab og kultur, som udspiller sig på toppen af den inaktive vulkan Mauna Kea.

Her har forskere siden 2011 ventet på at komme i gang med byggeriet af et enormt rumteleskop, der skal gøre os i stand til at se selv de mindste lysglimt i universets fjerne afkroge.

Håbet er, at teleskopet kan gøre forskerne klogere på 'big bang' og give svar på fundamentale spørgsmål om universet.

Men grupper af Hawaiis oprindelige befolkning har sat sig imod det mere end 50 meter høje observatorie, da de betragter vulkantoppen som helligt land.

Protesterne tog til i styrke i 2014, da demonstranter fik spoleret en ceremoni, der skulle have markeret begyndelsen på byggeriet. Projektet blev sat i bero året efter, da demonstranter blokerede indfaldsvejen til vulkanen.

Vil protestere igen tirsdag

I november sidste år sagde højesteret på Hawaii alligevel god for at bygge kæmpeteleskopet Thirty Meter Telescope (TMT) på toppen af Mauna Kea.

Mandag ville myndighederne lukke vejen mod Manua Kea for at begynde at bringe byggeudstyr til vulkantoppen i løbet af de kommende dage.

Men mandag ved daggry mødtes en gruppe oprindelige hawaiianere, kupunaer, også kaldet ældste. Flere sad på stole og havde bundet sig sammen med hinanden for at blokere vejen.

»Ved Manua Kea synger aktivister stående og siddende for at forsvare bjerget, som de anser for helligt«, skriver Anita Hofschneider, der er journalist for mediet Honolulu Civil Beat, på Twitter.

Ved Manua Kea synger aktivister stående og siddende for at forsvare bjerget, som de anser for helligt Anita Hofschneider, journalist, Honolulu Civil Beat

Politiet fortalte demonstranterne, at de ville blive anholdt, hvis ikke de fjernede sig.

Men efter flere timer, hvor demonstranterne holdt stand, var ingen blevet anholdt, oplyser politiet, som i stedet prioriterede at bygge en afspærring mod en nærliggende motorvej.

Demonstranterne har bebudet, at de vil vende tilbage og protestere tirsdag.

ritzau