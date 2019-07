Overblik: Kritikken hagler ned. Det siger de om Trumps »rejse hjem-udmelding«

Kritikken er væltet ind, efter at USA's præsident, Donald Trump, angreb fire kvindelige, demokratiske kongresmedlemmer på Twitter og bad dem om at rejse hjem til deres oprindelseslande.

Tweetet er ifølge flere amerikanske medier henvendt mod Alexandria Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan. Kun Omar er født uden for USA.

Alexandria Ocasio-Cortez, demokratisk kongresmedlem: »Svage hjerner og ledere udfordrer vores loyalitet til vores land for at undgå at debattere politikken«.

Ilhan Omar, demokratisk kongresmedlem: »Dette er agendaen for hvide nationalister. Det er lige meget, om det sker i chatfora, på nationalt tv eller som nu i Det Hvide Hus' have«.

Ayanna Pressley, demokratisk kongresmedlem: »Han personificerer ikke den ynde, empati, medfølelse eller integritet, som det kræver at sidde i præsidentstolen, og som det amerikanske folk fortjener«.

Rashida Tlaib, demokratisk kongresmedlem: »Vi kan ikke tillade, at præsidentens hadefulde handlinger distraherer os fra det kritiske arbejde, det er at holde Trump-administrationen ansvarlig for de inhumane forhold, der er ved grænsen«.

Donald Trump, USA's præsident: »Kritikken bekymrer mig ikke, da mange er enige med mig«.

Nancy Pelosi, demokrat og formand for Repræsentanternes Hus: »Han bekræfter, at hans plan om at 'Make America Great Again' altid har handlet om at gøre Amerika hvidt igen«.

Mitt Romney, republikansk senator: »Trump fejlede slemt. Kommentarerne er destruktive og nedværdigende. Han har et ædelt kald at samle det amerikanske folk«.

Tim Scott, republikanernes eneste sorte senator: »At gå efter den laveste fællesnævner vil blot splitte vores land«.

Susan Collins, republikansk senator: »Det er langt over stregen, og han bør trække det tilbage«.

Patrick Toomey, republikansk senator: »Vi skal bekæmpe demokraternes idéer på sagernes hovedspørgsmål, ikke på personernes baggrund«.

Jim Jordan, republikansk kongresmedlem: »Trump er frustreret over de vanvittige og farlige holdninger fra venstrefløjen: Gratis sundhedsvæsen til illegale immigranter, at kalde migrantcentre for 'koncentrationslejre'. Selvfølgelig er han ikke racist«.

Elizabeth Warren, senator og demokratisk præsidentkandidat: »Lad os være helt på det rene med, hvad denne afskyelige kommentar er: Et racistisk og fremmedfjendsk angreb på demokratiske, kvindelige kongresmedlemmer«.

Boris Johnson, britisk premierministerkandidat: »Hvis man er leder af et stort, multikulturelt samfund, kan man simpelthen ikke bruge den slags sprog om at sende folk tilbage til, hvor de kom fra«.

Justin Trudeau, Canadas premierminister: »Det er ikke sådan, vi gør ting i Canada. Diversiteten i vort land er en af vores største styrker, og det vil vi fortsat forsvare«.

Jacinda Ardern, New Zealands premierminister: »Det vil være tydeligt for de fleste, at jeg helt og aldeles er uenig med ham«.

