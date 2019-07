Nyhedsanalyse: Trump blæser på, at de kalder ham racist. Det er præcis hans strategi

Den strategi mislykkedes – i hvert fald delvis. Repræsentanternes Hus, det ene af Kongressens to kamre, gik fra republikansk til demokratisk flertal. Senatet forblev republikansk. Midtvejsvalget betød blandt andet, at de fire kvinder i squad’et blev valgt til Kongressen.

Men måske er det netop dette squad, der kan give Trump succes med hans race- og splittelsesstrategi igen i 2020. Ifølge The New York Times’ kilder har Trump fortalt sine rådgivere, at han er glad for, at demokraterne og i særdeleshed Pelosi nu støtter op om de fire, både i deres udtalelser og ved at fordømme Trump for racisme i Kongressen.

På den måde mener han, at Det Demokratiske Parti i mange vælgeres øjne bliver lig med de fire kvinder, der står for noget af partiets mest venstreorienterede politik. Hvilket selv den mere midtersøgende centrum-venstre-demokrat Nancy Pelosi har advaret imod. På trods af sin støtteudmelding er også Pelosi urolig over de fire kvinder og deres indflydelse. Hele denne uges kontrovers begyndte faktisk med en infight mellem Pelosi og de fire kvinder.

De fire har været ekstremt dygtige til at skabe opmærksomhed i offentligheden om deres progressive politik, blandt andet via sociale medier. Alexandria Ocasio-Cortez’ tweets om alt fra klimapolitik til kritik af Israel får typisk flere retweets end præsident Trumps. Også den Trump-elskende tv-kanal Fox News bruger tonsvis af sendetid på at fremmane de fire kvinder som nationens fjende, hvor yndlingsskældsordet er ’socialister’.

Men grunden til, at demokraterne tilbagevandt flertallet i Repræsentanternes Hus i midtvejsvalget sidste år, var ikke the squad, der vandt i nogle i forvejen demokratiske distrikter, som de ’blot’ trak længere mod venstre. Huset blev genvundet, fordi mere moderate demokrater erobrede distrikter fra republikanere ved at gå til valg på dagligdagsemner som at kunne få en sygeforsikring på trods af allerede eksisterende sygdomme.

Spørger man de strateger i Det Demokratiske Parti, der støtter præsidentkandidaten Joe Biden, Obamas tidligere vicepræsident, feltets nok mest midtersøgende kandidat, så kan man ikke regne med at vinde et valg mod Trump ved at få flere minoriteter og unge, der ikke stemte i 2016, til at stemme, skriver THe New York Times. Det er den type vælgere, der typisk støtter op om Alexandria Ocasio-Cortez og resten af holdets mere progressive politik. Ifølge The New York Times tror disse strateger i stedet på, at demokraterne er nødt til at lokke nogle af de vælgere, der stemte på Trump, tilbage til demokraterne.

Selv om valget først finder sted om over et år, er de demokratiske præsidentkandidater og præsident Trump allerede begyndt at afprøve, hvilken strategi de skal møde vælgerne med. Hvordan de taler om race, kan være altafgørende.

Som beskrevet i The New York Times har to ph.d.-forskere i statskundskab fra University of California kigget på præsidentvalget i 2016 ud fra, om ’racemæssig uvilje’ påvirkede, hvor vælgerne satte deres kryds. Forskerne kom frem til, at blandt mange hvide vælgere, der tidligere havde stemt demokratisk og ideologisk lå tættere på demokraterne, men udviste et relativt højt niveau af racisme, havde netop racespørgsmålet betydning for, at de satte deres kryds ved Trump i 2016.

Men andre strateger i Det Demokratiske Parti, og selv nogle republikanere tror, at Trumps seneste racistiske udmelding kommer til at give bagslag.

»Han risikerer alt med sin strategi om at genskabe nøjagtig den samme koalition som i 2016, men tingene har ændret sig«, siger Nick Gourevitch, der er ansat i den demokratiske strategigruppe Global Strategy Group, til The New York Times.

Også Anthony Scaramucci, der i en periode var kommunikationschef for Trump, sagde til CNN, at han ikke troede, det ville virke som i 2016 denne gang: »Jeg tror, en mere succesrig strategi vil være at fokusere på den økonomiske vækst og politik og tiltrække mere moderate og uafhængige vælgere«.

På et velbesøgt vælgermøde onsdag aften i North Carolina talte præsident Trump til sine tilhængere. Her satte han streg under sin strategi og kritiserede de fire kvinder som uamerikanske.

»De elsker ikke vores land. Jeg tror, at de i nogle tilfælde hader vores land. Ved I hvad? Hvis ikke de elsker det, så lad os fortælle dem, at de skal forlade det«, sagde han til publikums store begejstring.