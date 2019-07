Hektisk efterår og Brexit: Se, hvad der venter von der Leyen

Det første skridt er taget: EU-Parlamentet har valgt Ursula von der Leyen til formand for EU-Kommissionen. Hvad er de næste skridt? Her er de vigtigste punkter i tidsplanen frem til nytår.

Resultatet var snævert, men det holdt: Tysklands nu tidligere forsvarsminister Ursula von der Leyen sikrede sig valget som formand for kommissionen de næste fem år. Hun følger efter Jean-Claude Juncker fra Luxembourg. Her kan du se, hvad der skal ske i de kommende måneder:

I dag: Von der Leyen træder officielt tilbage som tysk forsvarsminister. Hun rejser til Berlin for at tage afsked.

Juli-september: Von der Leyen skal udarbejde sit arbejdsprogram for de kommende fem år og sammensætte sit hold af kommissærer. Ud over Tyskland foreslår hver af de andre 27 medlemslande en repræsentant. Som chef for kommissionen kan von der Leyen afvise kandidater. Hun har imidlertid allerede lovet at indsætte den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans og danske Margrethe Vestager fra den liberale gruppe som næstformænd.

Oktober: Europa-Parlamentet udspørger de kommende EU-kommissærer og skal i sidste ende godkende den samlede kommission under ét. EU’s stats- og regeringschefer har samtidig med udpegningen af von der Leyen i begyndelsen af juli tillige udnævnt den spanske topdiplomat Josep Borrell til EU’s udenrigschef efter italieneren Federica Mogherini.

17.-18. oktober: EU’s stats- og regeringschefer holder efterårstopmøde i Bruxelles.

21.-24. oktober: EU-Parlamentet skal godkende den samlede kommission under ét i Strasbourg.

31. oktober: Nu skal briterne ifølge den nuværende plan træde ud af EU. Dermed forlader de 73 britiske medlemmer Europa-Parlamentet. Men i betragtning af den kaotiske situation i Storbritannien kan det ikke udelukkes, at briterne bliver længere i EU. På mandag 22. juli ventes resultatet af den skriftlige afstemning om, hvem der skal være de britiske konservatives nye leder og dermed britisk premierminister.

1. november: Von der Leyen og hendes nye EU-Kommission tiltræder deres poster. Samtidig tiltræder den nye franske chef for Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde, der hidtil har stået i spidsen for Den Internationale Valutafond (IMF). Også hun blev udnævnt som del af personalepakken, der kom ud af EU-topmødet i begyndelsen af juli.

1. december: Belgiske Charles Michel, der ligeledes blev udnævnt på topmødet i begyndelsen af juli, begynder som fast formand for Det Europæiske Råd, den såkaldte EU-præsident.

Kilde: Der Spiegel

Oversættelse: Jakob Haff