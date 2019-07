Bestikkelse, lejemord, fængselsflugt og bjerge af narko: Verdens største narkoforbryder får livstid

Det var efter denne flugt, at han gav interview til den amerikanske skuespiller Sean Penn og den mexicanske skuespiller Kate del Castillo. Et interview, som udkom i magasinet Rolling Stones, hvor El Chapo åbenbart selv ville fortælle sin historie. Han fortalte, at han var verdens største leverandør af narkotika, og at han havde en flåde af ubåde, fly, lastbiler og skibe. Der findes videoklip fra interviewet på nettet, hvor El Chapo fortæller, hvordan narkotikasmugling var den eneste måde at klare sig på, der hvor han kom fra.

I 2016 blev Guzmán fanget igen, og en mexicansk domstol gav tilladelse til, at han blev udleveret til USA. Her var der rejst tiltale mod ham i hele 7 stater.

Da han kom for en dommer i New York, erklærede han sig ikke-skyldig. Og under retssagen fremførte hans forsvarere, at han ikke var den narkobaron, alle mente, og at de kumpaner, som vidnede imod ham, kun var ude på selv at slippe billigere i retssystemet.

Der har under retssagen været kritik af de udpegede nævninge, som angiveligt ikke har holdt sig fra at følge med i mediernes dækning af sagen, som de ellers er forpligtede til.

Og det var også det, Guzmáns advokat selv fremhævede efter dommen. Forsvarsadvokaten Jeffrey Lichtman sagde ifølge amerikanske medier, at nok var Guzmán ikke »en helgen«, men at halvdelen af nævningene havde snydt. Advokaten har tidligere under retssagen forsøgt at rejse så meget tvivl om nævningene, at sagen skulle gå om, men det afviste dommeren.

Utilfreds med rettergangen

Så i dag sluttede løbebanen for El Chapo. Ud over sin livstidsdom, blev han i retten pålagt at betale 12,6 milliarder dollar. Penge, han uretmæssigt har tjent på at smugle narko til USA.

Guzmán har siden udleveringen fra Mexico i 2017 været stort set totalt afskåret fra omverden, og han har heller ikke talt i retten, undtaget da han fortalte dommerne, at han ikke selv ønskede at vidne.

Før dommen faldt onsdag fik han dog ordet. Ord, som meget vel kan være de sidste, han får lov at ytre i offentlighed. Eksperter vurderer overfor AFP, at han nok ender i fængslet ’Supermax’ i Colorado. Her får de fleste indsatte et tv, men de kan kun se ud på verden gennem et lille vindue.

Da Guzmán fik ordet, før dommen faldt, benyttede han lejligheden til at takke sin familie, som havde givet ham »styrke til at bære den tortur, jeg har været igennem de sidste 30 måneder«.

Og så klagede han over retssagen, henvendt til dommeren.