USA smider Tyrkiet ud af F-35-program efter russisk missilkøb

USA har fjernet Nato-medlemmet Tyrkiet fra et F-35-kampflyprogram, efter at landet har købt et missilforsvarssystem af Rusland.

De første dele af luftforsvarssystemet S-400 blev leveret til den militære luftbase Mürted Airfield Command nordvest for Tyrkiets hovedstad, Ankara, i fredags.

En levering, den amerikanske regering i månedsvis har forsøgt at forhindre.

»USA og andre F-35-partnere er enige i denne beslutning om at suspendere Tyrkiet fra programmet og indlede en proces, der formelt skal fjerne Tyrkiet helt fra programmet«, siger Ellen Lord fra det amerikanske forsvarsministerium på et pressemøde onsdag.

USA har gentagne gange advaret Tyrkiet mod at købe det russiske missilsystem, eftersom det ikke er kompatibelt med Natos våbensystemer. Det gælder især F-35-programmet.

Med Tyrkiet ude af programmet vil dele af produktionen af F-35-kampfly overgå fra tyrkiske til hovedsageligt amerikanske fabrikker, forklarer Ellen Lord.

»Tyrkiet vil med sikkerhed og på beklagelig vis miste job og fremtidige økonomiske muligheder med denne beslutning«, siger hun.

Det sker med henvisning til, at en stribe tyrkiske virksomheder er underleverandører til kampflyene.

»Landet vil ikke længere modtage mere end ni milliarder dollar i forventet arbejdsdeling relateret til hele F-35-programmet«, tilføjer hun.

Bekrymring for, at Rusland får insiderviden

USA er bekymret for, at Rusland vil få for meget insiderviden om flyets systemer, hvis man begynder at implementere S-400 i F-35-programmet.

USA's forsvarsministerium, Pentagon, har allerede udarbejdet en plan for at fjerne Tyrkiet fra programmet. Planen indebærer blandt andet at stoppe træningen af tyrkiske F-35-piloter.

Ifølge Ellen Lord skal alle tyrkiske F-35-piloter efter planen forlade USA inden 31. juli.

Samtidig vil Tyrkiet ikke længere have lov til at købe de 100 F-35-kampfly, landet efter aftalen skulle have købt.

USA overvejer nu at udvide salget af kampfly til Rumænien, Grækenland og Polen.

I en udtalelse siger Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu:

»Vi inviterer USA til at omgøre denne fejl, som vil gøre uoprettelig skade i vores strategiske relationer«.

Danmark er blandt partnerlandene i F-35-programmet.

I juni 2016 besluttede Forsvarsforligskredsen at anskaffe 27 nye F-35-kampfly til erstatning for de nuværende 44 F-16-fly.

Den forventede samlede pris er 56 milliarder kroner.

ritzau