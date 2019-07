Ny populær ansigts-app skal undersøges af FBI Ny populær russisk app, der gør dig gammel, skal ifølge topsenator undersøges af FBI af frygt for datamisbrug.

Utallige danskere og folk over hele verden har den seneste tid moret sig med at dele billeder af sig selv som gamle via appen Faceapp.

Men nu skal det russiske firma, der står bag den populære app, undersøges af det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Det fremgår af et brev fra Demokraternes mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, til FBI, skriver nyhedsbureauet AP.

Schumer er bekymret for, om det russiske firma indsamler data om de millioner af amerikanske brugere af appen.

»Faceapp kan udgøre en national sikkerhedstrussel og sætte privatlivet i fare for flere millioner amerikanere«, lyder det i brevet.

Faceapp kan udgøre en national sikkerhedstrussel og sætte privatlivet i fare for flere millioner amerikanere Chuck Schumer, Demokraternes mindretalsleder i Senatet

Schumer skriver videre, at det vil være 'dybt forstyrrende, hvis personlig information blev givet videre til en fjendtlig fremmet magt, der aktivt er i cyberkrig mod USA.'

Faceapp er udviklet af firmaet Wireless Lab i Rusland. Den kan hentes i både Apples App Store og Google Play, hvor den ligger nummer et på listen over de mest populære apps.

Direktør: Ingen brugerdata når Rusland

Mange kendte fra Danmark og resten af verden har delt et billede af sig selv 'som gammel' på Instagram, herunder tv-vært Pelle Hvenegaard, den amerikanske basketballspiller LeBron James og den amerikanske rapper Drake.

Faceapp fungerer således, at man uploader et billede af sig selv i appen, der så genererer et billede af dig som 'gammel'.

Efter at flere millioner brugere verden over er hoppet med på bølgen, har det vakt bekymring for, hvad Faceapp gør med de mange billeder.

Ifølge CBS News skriver Faceapp således om sin datapolitik:

»Faceapp, dets datterselskab og tjenesteudbydere må sende information, som vi indsamler om dig, over grænser og fra dit land til andre lande i hele verden«.

Den administrerende direktør bag appen, Jaroslav Goncharov, siger til det amerikanske techmedie TechCrunch, at ingen brugerdata når til Rusland.

Billederne bliver i stedet uploadet til skyplatformene Google Cloud og Amazon Web Services, der ligger uden for Rusland.

Derudover nævner han, at de fleste brugerbilleder bliver slettet inden for 48 timer, og at Faceapp ikke sælger eller deler brugerinformationer med nogen tredjepart.

ritzau