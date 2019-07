EU-lande vil dressere Ungarn og Polen ved at bremse midler

I flere år har EU-Kommissionen forgæves forsøgt med at få Ungarn og Polen til at overholde demokratiske retsstatsprincipper.

Nu forsøger Finland, der har EU-formandskabet, at sætte mere skub i sagen.

Finnerne forventer at lande en aftale om, at man kan tilbageholde EU-midler, når et medlemsland ikke efterlever de fælles demokratiske værdier.

Denne form for konditionalitet vil de have skrevet ind i aftalen om den næste flerårige budgetramme (FFR) fra 2021 til 2027.

»Forbindelsen mellem FFR og retsstatsprincipper er meget vigtig. Det ønsker vi at nå under vores formandskab«, siger Finlands europaminister, Tytti Tuppurainen, før et møde torsdag mellem EU-landene i Bruxelles.

»Det er en hel pakke. Og alle skal være tilfredse med den. Jeg forventer, at mange lande ønsker en stærk konditionalitet med hensyn til retsstatsprincipperne«, uddyber ministeren.

For meget magt til EU-Kommissionen

EU-Kommissionen har fremlagt forslaget om at betinge udbetaling af EU-midler med respekt for retsstatsprincipperne.

Hverken Polen eller Ungarn vil være med til det. De to lande har udtrykt meget betydelig skepsis over at lave denne kobling. Det vil give EU-Kommissionen alt for meget magt, lyder et argument.

Den danske regering støtter forslaget. Desuden overvejer man ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i øjeblikket andre forslag fra EU-Kommissionen.

»Det er vigtigt at holde fast i, at vi er et fællesskab i EU, hvor man har nogle retsstatsprincipper og demokratiske principper, som skal overholdes«, siger Kofod før mødet.

Den danske regering tager ifølge ministeren sagerne mod Ungarn og Polen meget alvorligt.

En række lande, herunder Sverige, Tyskland og Frankrig, støtter også konditionalitetsprincippet i budgettet.

ritzau