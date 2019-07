Politiet: Mordbrand i japansk animationsstudie var formentlig planlagt Ifølge vidner råbte en mand »dø"« mens han hældte benzin ud over gulvet og satte ild til animationsstudie. 33 personer mistede livet.

Mindst 33 personer er torsdag omkommet i en brand, der menes at være påsat, i et animationsstudie i Kyoto i Japan.

Det oplyser det statslige japanske medie NHK.

Yderligere 36 personer er kommet til skade i branden, der skete torsdag formiddag lokal tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge NHK råbte en mand »dø«, mens han hældte benzin ud på gulvet og satte ild til den tre etager høje bygning. Politiet arbejder ud fra en formodning om, at der er tale om brandstiftelse.

Den mistænkte kom til skade under branden og er blevet kørt til hospitalet. Der er tale om en 41-årig mand, der ikke er ansat hos animationsstudiet.

Det formodede angreb er det mest dødelige i Japan i næsten to årtier.

Premierminister: Forfærdeligt

Landets premierminister Shinzo Abe er rystet over torsdagens formodede angreb. Han sender kondolencer til ofrenes pårørende.

»I dag er mange personer blevet dræbt og såret på grund af en brandstiftelse. Det er for forfærdeligt til at sætte ord på«, siger Abe.

Ifølge en talsmand fra det lokale brandvæsen hørte flere vidner en høj eksplosion fra bygningens førstesal.

Det tog brandvæsnet flere timer at få bugt med branden.

De omkomne blev fundet på alle tre etager i bygningen. Heriblandt i selve studiet og på trappeopgangen, der leder op til bygningens tag.

Animationsstudiet, der holder til i bygningen, bliver kaldt KyoAni og blev oprettet i 1981. Det er kendt for sine hitserier om gymnasiepiger - herunder 'Lucky Star,' ''K-om!' og 'Haruhi Suzumiya,' skriver AP.

Japan har traditionelt en lav kriminalitetsrate. De seneste år er landet dog blevet ramt af nogle voldsomme angreb.

Senest for under to måneder siden. Her angreb en mand en gruppe skolepiger ved et busstoppested i Kawasaki syd for Tokyo. En pige og en far til en af de andre piger blev dræbt, og over ti børn blev såret.

I 2016 brød en mand med en kniv ind i en institution med handicappede i en lille by nær Tokyo. Her blev 19 personer dræbt.

ritzau