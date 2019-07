Jordbundne fly koster Boeing over 32 milliarder kroner Boeing hensætter en engangsudgift på 32,5 milliarder kroner for at dække for tabet af jordbundne 737 MAX-fly.

737 MAX-flykrisen koster Boeing 4,9 milliarder dollar efter skat i andet kvartal af regnskabsåret.

Det oplyser den amerikanske flyproducent i en pressemeddelelse torsdag.

De 4,9 milliarder dollar - svarende til 32,5 milliarder kroner - vil blive bogført som en engangsudgift i kvartalsregnskabet.

Den store økonomiske lussing er beregnet ud fra, hvad Boeing estimerer at have tabt på at have holdt producentens 737 MAX-fly på jorden efter to dødsulykker, og hvad Boeing estimerer at tabe i fremtiden.

Den meget udbredte flytype har siden marts holdt stille i store dele af verden.

Forventer tidligst at bruge fly til november

Den beslutning blev truffet, efter at to fly af typen 737 MAX på kort tid styrtede, umiddelbart efter de var lettet i henholdsvis Etiopien og Indonesien. Tilsammen blev 349 personer dræbt i de to flystyrt.

Indstillingen af flyene har blandt andet kostet det norske luftfartsselskab Norwegian dyrt. 17 af selskabets fly har været ramt af flyveforbuddet, hvilket har kostet 400 millioner norske kroner i andet kvartal, oplyste Norwegian tidligere i juli.

Det svarer til omkring 310 danske millioner kroner.

Luftfartsselskaber verden over forventer ikke at bruge Boeings 737 MAX-fly før tidligst november.

Den store engangsudgift resulterer i en nedgang på 5,6 milliarder dollar - 37 milliarder kroner - i Boeings omsætning i andet kvartal.

ritzau