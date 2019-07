Ekspert: Der foregår en brydekamp mellem USA og EU om Iran

Udenrigsminister Jeppe Kofod vil undersøge, om Danmark skal tilslutte sig et britisk-fransk-tysk initiativ om humanitær samhandel med Iran i et forsøg på at redde atomaftalen. Iraneksperten Rasmus Christian Elling siger, at det er uforudsigeligt, hvordan krisen udvikler sig.