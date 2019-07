Puerto Ricos guvernør genopstiller ikke efter lækage

Puerto Ricos guvernør, Ricardo Rossello, stiller ikke op til genvalg.

Det siger han på sin Facebook-side søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rossello meddeler også, at han vil trække sig tilbage som leder af sit nystiftede parti, New Progressive Party. Men han trækker sig ikke som leder af Puerto Rico endnu.

»På trods af alt, hvad der er sket, anerkender jeg, at det ikke er nok at undskylde. Kun mit arbejde vil hjælpe til med at genetablere tiltroen til mig«.

»Derfor annoncerer jeg, at jeg ikke stiller op ved næste valg«, siger Rossello i videoen ifølge nyhedsbureauet AP.

Flere end 100.000 demonstranter har de seneste dage protesteret mod Rossello og krævet, at han gik af.

Det er sket, efter at lækkede onlinebeskeder viste, at han og hans rådgivere diskriminerede kvinder og gjorde grin med vælgere, herunder ofre for orkanen María, der kostede over 3.000 personer livet i 2017.

»Trækker ting i langdrag«

Derfor er flere af demonstranterne utilfredse med, at han ikke valgte at trække sig helt som guvernør.

»Han trækker tingene i langdrag. Vi havde håbet på, at han ville trække sig. Nu forlænger han folkets smerte«, siger en af demonstranterne Emmarie Morales til AP.

Hun fortæller, at protesterne derfor vil fortsætte.

»Han har givet os endnu mere styrke til at protestere. Vi kommer ikke til at sidde på vores flade og glo Netflix«, siger hun.

889 sider med chatbeskeder mellem Rossello og 11 tætte allierede, som alle er mænd, blev i juli lækket.

Det fik hundredtusinder af Puerto Ricos borgere til at demonstrere ude foran Rossellos embedshjem i det, der har været den største demonstration i 15 år.

Dengang protesterede befolkningen mod, at den amerikanske flåde afholdt bombetræning på den puertoricanske ø Vieques.

