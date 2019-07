Situationen i Hongkong tager en ny drejning: Mindst 36 demonstranter såret i nat efter at være blevet overfaldet med køller

Det politiske kaos i Hongkong tog natten til mandag yderligere til i styrke, da mænd med masker for ansigtet, iklædt hvide t-shirts og bevæbnet med køller gik til angreb på folk, der var på vej hjem efter at have deltaget i en demonstration imod bystatens pro-kinesiske leder, Carrie Lam.

Angrebet fandt sted på metrostationen Yuen Long, og ifølge netmediet Hong Kong Free Press udgjorde mændene en gruppe på flere hundrede.

Videooptagelser viser, at mændene trængte ind i toge, der stoppede på stationen, og slog om sig med deres køller, hvilket førte til panikagtige scener med passagerer, der skreg og forsøgte at beskytte sig selv med paraplyer og andre genstande.

Mændene angreb også folk, der flygtede ud på stationen.

Billeder og videooptagelser, der nu florerer på sociale medier, viser bl. a. en mand, der sidder på gulvet på metrostationen med blod ud over hele ansigtet.

Avisen South China Morning Post citerer hospitalsmyndigheder for, at mindst 36 mennesker blev såret. Samtidig udsendte politiet i Hongkong natten til mandag en pressemeddelelse, som bekræftede, at angrebene havde medført »adskillige sårede«.

Politisk motiveret

Det er uklart, hvem mændene var, men derimod er der næppe tvivl om, at aktionen var politisk motiveret. Mændene gik målrettet efter demonstranter på vej hjem, og demonstranterne var nemme at genkende, fordi de fleste var klædt i sort tøj. Derudover gik mændene også efter mediefolk.

To journalister blev overfaldet og slået med køller og andre våben, den ene så alvorligt, at hun bagefter måtte bringes på hospitalet.

Overfaldene sætter nu den politiske leder, Carrie Lam, under endnu større pres. Selv om ingen beskylder hende for at have beordret overgrebene, er der allerede nu en række indicier, som peger i retning af, at overfaldsmændene tilhører den samme pro-kinesiske fløj som hende selv.

Netmediet Hong Kong Free Press har lagt en video ud på sin hjemmeside, som viser, hvordan det pro-kinesiske parlamentsmedlem Junius Ho natten til mandag gik forbi flere mænd klædt i hvide t-shirts, mens han vendte tommelfingeren op. Da en mand sagde til ham, at »du er mit idol«, svarede han, at »I er alle mine helte«.

Regeringen i Hongkong udsendte natten til mandag en pressemeddelelse, hvor den ved at kalde overfaldene på metrostationen for »fuldkommen uacceptable« forsøgte at lægge klar afstand til gerningsmændene,.

Men ifølge mange af de overfaldne reagerede politiet alt for langsomt og nåede først frem til metrostationen, da overfaldsmændene var væk.

»Hvor har I været. I skulle have beskyttet os«, råbte mange ifølge South China Morning Post vredt, da politiet mødte op på metrostationen.