Overblik: Sådan forløber de næste dage i Storbritannien

Den flamboyante Boris Johnson er favorit til at blive den næste formand for det konservative parti og dermed premierminister i Storbritannien. De kommende dage bliver historiske.

Det er knap to måneder siden at Theresa May meddelte, at hun trak sig fra posten som premierminister i Storbritannien og formand for det konservative parti.

I denne uge bliver fremtiden for det konservative parti afgjort og dermed også fremtiden for Storbritannien. Det bliver enten den underholdende, provokerende, EU-skeptiske Boris Johnson, som har lovet, at landet forlader EU senest 31. oktober med eller uden aftale. Eller den pæne og ordentlige Jeremy Hunt.

Her får du et overblik over, hvordan man forventer, de kommende dage vil forløbe i Storbritannien.

Mandag den 22. juli

I dag stemmer 160.000 konservative om, hvem af de to kandidater, der skal være landets næste premierminister. Alle meningsmålinger peger i retning af, at Boris Johnson vinder posten.

Stemmesedlerne blev sendt ud til medlemmerne af partiet i begyndelsen af juli, og de skal være indleveret senest mandag klokken 18.00 dansk tid.

Tirsdag den 23. juli

Resultatet af afstemningen forventes at blive offentliggjort tirsdag klokken 12 dansk tid, skriver det britiske medie Mirror. Det er dog ikke bekræftet af ledelsen i det konservative parti, præcis hvornår eller hvordan resultatet bliver offentliggjort.

Theresa May bliver ved med at være fungerende premierminister i 24 timer efterfølgende.

Ligegyldigt hvem af de to kandidater, der vinder formandsposten, spår britiske medier, at flere politikere vil forlade deres poster i partiet.

Ifølge The Sun vil Boris Johnson fyre Jeremy Hunt, hvis han får mere end 60 procent af stemmerne.

Onsdag den 24. juli

Onsdag er dagen, hvor det hele sker. Klokken 13 dansk tid vil Theresa May for sidste gang tale som premierminister på Westminster, og det forventes, at hun her holder officiel afskedstale.

Efterfølgende vil hun drage mod Buckingham Palace for formelt at indgive sin afskedsbegæring til dronning Elizabeth II. Herefter skal den nyvalgte formand også forbi dronningen for officielt at blive udnævnt til premierminister, og det forventes, at han derefter også vil holde en tale.

Den nye premierminister vil begynder derefter at udpege sit kabinet.

Torsdag den 25. juli

Klokken 12.30 dansk tid samles Underhuset for sidste gang inden sommerferien. Det er muligt, at premierministeren vil komme med en udtalelse, og man forventer også, at der bliver fordelt centrale poster til konservative partimedlemmer om torsdagen.

Der er forlydender om, at torsdag ville være det perfekte tidspunkt, hvis Labour vil gennemtvinge en mistillidsafstemning, men det er uvist, hvorvidt de vil gøre det.

Fredag den 26. juli

Hvis der bliver afholdt en mistillidsafstemning og afstemningen falder, eller hvis der slet ikke bliver holdt en, vil fredag blive en stille dag. De sidste roller i en ny regering vil højst sandsynligt blive fordelt, og englænderne kan gå på weekend med en ny regering.

Hvis der bliver holdt en mistillidsafstemning, som går igennem vil Labour formentlig tvinge den afgående regering til at udskrive nyvalg.