EU forbyder torskefiskeri i Østersøen for at redde bestanden

På Vesterbro i København findes der en kvinde, der får de mest udsatte til at svæve uden et fix

Annemarie Mørck Pedersen er fodterapeut i Sundhedsrummet på Halmtorvet, og her sidder hun i en lille klinik og behandler fødder, der har det værre end de flestes. Det er fødder, der går over 30 kilometer hver dag – ofte i våde og for små sko. Fødder, der gør så ondt, at de påvirker både det sind og den krop, de bærer rundt på.