USA vil efterforske techgiganters forretningsmetoder USA's justitsministerium vil undersøge, om store techvirksomheder bruger konkurrenceforvridende metoder.

USA's justitsministerium vil indlede en bred efterforskning af flere techgiganter.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse sent tirsdag aften dansk tid.

Ministeriet vil undersøge, hvorvidt store it-virksomheder benytter sig af konkurrenceforvridende forretningsmetoder.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvilke specifikke virksomheder det drejer sig om.

Men efterforskningen er udløst af betænkeligheder vedrørende »søgemaskiner, sociale medier og nogle online detailforretninger«.

Det kan ifølge nyhedsbureauet Reuters referere til Googles moderselskab, Alphabet, samt Amazon, Facebook og muligvis Apple.

Giganter vil ikke kommentere

Google og Apple har ikke ønsket at kommentere ministeriets udmelding, mens Facebook og Amazon ikke er vendt tilbage på Reuters' henvendelser.

Efterforskningen vil undersøge, »hvorvidt og hvordan de markedsførende online-platforme har opnået en stærk position på markedet og reduceret konkurrencen, undertrykt innovation, eller på andre måder har skadet forbrugerne«.

En talsmand for justitsministeriet afviser at komme med yderligere oplysninger om efterforskningen.

Både demokrater og republikanere har udtrykt stigende bekymring for techgiganternes forretningsmetoder og manglende beskyttelse af brugernes privatliv. Derfor vækker meldingen om efterforskningen glæde.

Myndigheder har været »fraværende« og »apatiske«

Den demokratiske senator Richard Blumenthal siger, at justitsministeriet »nu må være modige og frygtløse i bestræbelserne på at stoppe techgiganternes misbrug af deres monopollignende magt«.

»Myndighederne har for længe været fraværende og apatiske, men nu må de forhindre misbruget af private data, konkurrenceforvridende metoder, svækkelsen af innovation og andre tegn på overdreven markedsmagt«, siger han.

Meldingen fra justitsministeriet kommer, dagen før at Facebook ventes at blive idømt en bøde på fem milliarder dollar for ikke at have beskyttet brugernes privatliv tilstrækkeligt.

Beløbet svarer til 33,1 milliarder danske kroner.

Den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission (FTC), ventes at annoncere bøden onsdag.

ritzau