Dominic Cummings har både været involveret i skandaler om misbrug af data og har nægtet at vidne for parlamentet. Nu skal han være særlig rådgiver for den nye premierminister i Storbritannien, skriver flere britiske medier.

Han stod i spidsen for kampagnen, der fik englænderne til at stemme for at forlade EU, og nu bliver han placeret i magtens centrum i Storbritannien.