May i ophedet farvel til Corbyn: Træd tilbage ligesom mig For sidste gang som premierminister tager Theresa May imod spørgsmål i det britiske Underhus.

Theresa May er som sædvanlig i voldsom ordkrig med oppositionsleder Jeremy Corbyn, da hun onsdag for allersidste gang som britisk premierminister tager imod spørgsmål i det britiske Underhus. May og Corbyn er adskillige gange stødt sammen i det britiske parlament i forsøget på at finde en løsning på det forestående brexit. Onsdag er ingen undtagelse. May opfordrer således Corbyn til at træde tilbage som oppositionsleder. »Som en partileder, der har accepteret, hvornår hendes tid var kommet, så er det måske på tide, at han gør det samme«, siger May som afslutning på en lang henvendelse til Labour-lederen. Det får for alvor både tilråb og jubel til at bryde ud i Underhuset. May besøger senere onsdag eftermiddag dronning Elizabeth for formelt at træde tilbage som premierminister. EU er ikke klar til at genforhandle med Johnson Umiddelbart efter besøger Boris Johnson dronningen. Her vil han blive udnævnt som den næste britiske premierminister. Han blev tirsdag erklæret som ny leder af Det Konservative Parti. Det skete, efter at han med klart flertal vandt en afstemning blandt de omkring 160.000 konservative partimedlemmer. Han vandt over den nuværende britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt. Dermed er det Boris Johnson, der skal forsøge at styre briterne ud af EU. Lige nu står brexit til at ske senest den 31. oktober. Johnson, der er stor brexittilhænger, har på forhånd meddelt, at briterne forlader det europæiske fællesskab senest den dag - aftale eller ej. EU's brexitforhandler, Michel Barnier, har slået fast, at EU ikke er klar til at genforhandle den skilsmisseaftale, der er forhandlet på plads. Dog har han åbnet op for at lave ændringer i den politiske erklæring, der handler om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU. ritzau