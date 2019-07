USA-analyse: Mueller afviser Trumps påstand om "total frifindelse" og "heksejagt"

Sagen kort

Rusland-undersøgelsen

Rusland gennemførte ifølge USA’s efterretningstjeneste en kampagne for at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor de sværtede Hillary Clinton til og hyldede Donald Trump. Kampagnen var bestilt direkte af præsident Vladimir Putin.

På baggrund af fire af Trumps kampagnemedarbejderes forbindelser til Rusland igangsatte FBI i sommeren 2016 en undersøgelse af, om de fire og andre af Trumps medarbejdere havde hjulpet Rusland med deres indblanding i præsidentvalget. Robert Mueller, en tidligere FBI-direktør, blev udpeget som særlig anklager i maj 2017 og overtog undersøgelsen, populært kaldet Rusland-undersøgelsen.

Undervejs kom Rusland-undersøgelsen til også at omhandle, hvorvidt præsident Trump havde forsøgt at lægge hindringer i vejen for undersøgelsen.

Over 30 mennesker er som følge af undersøgelsen blevet anklaget for mere end 100 kriminelle overtrædelser. Flere af Trumps tætteste medarbejdere har fået fængselsstraffe.

I marts afleverede Mueller sin over 400 sider lange rapport til USA’s justitsministerium. Den slog fast, at Rusland havde påvirket valget til fordel for Trump. Rapporten fandt imidlertid ikke, at det kunne bevises, at Trump og hans kampagne havde samarbejde med Rusland. Mueller lod det være op til justitsministeriet, om der skulle rejses sigtelser mod Trump for obstruktion af den særlige anklagers og FBI’s arbejde. Det afviste justitsminister William Barr og hans vicejustitsminister, Rod Rosenstein, i et resumé af rapporten.

Få dage efter offentliggørelsen af resumeet skrev Mueller et brev til justitsministeren: »Justitsministeriets resumé, som blev sendt til Kongressen og offentligheden 24. marts, indfangede ikke til fulde konteksten, beskaffenheden og substansen af dette kontors arbejde og konklusioner«.

18. april offentliggjorde justitsministeren en redigeret udgave af Muellers rapport. I den forbindelse gentog justitsministeren sin tolkning af rapportens konklusioner. Det var første gang, offentligheden selv kunne læse rapportens konklusioner.

I maj udtalte Mueller sig første gang om rapporten. Han understregede, at rapporten hverken rensede eller anklagede Trump for at have forhindret rettens gang. Hvis han havde været overbevist om, at Trump helt klart ikke havde begået en forbrydelse, så havde han skrevet det, sagde han.

Onsdag 24. juli vidnede Robert Mueller i Kongressen.

Kilder: The New York Times, AP og The Washington Post.

