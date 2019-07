Tusindvis er strandet efter nedbrud i Amsterdam-lufthavn En fejl i det system, der skal fylde brændstof på flyene i Schiphol, førte onsdag til 180 aflyste afgange.

Afgangsskærmene i lufthavnen Schiphol i Amsterdam var onsdag fyldt med aflyste og forsinkede afgange. Det selskab, der stod for at fylde brændstof på flyene i lufthavnen, kunne af ukendte årsager ikke tanke flyene op.

Sent onsdag aften er systemet, der sørger for at flyene kan blive tanket op, dog atter i drift. Det skriver lufthavnen på Twitter.

»Aircraft Fuel Supplys system er genstartet. De første fly er blevet tanket og har forladt lufthavnen, lyder det blandt andet.

Lufthavnen Schiphol oplyser videre, at flytrafikken langsomt vil blive genoptaget. Dog har det ikke været muligt at lade de fly, der blev aflyst på grund af brændstofproblemerne, flyve sent onsdag aften.

Problemerne i systemet, der står for leveringen af brændstof, har medført en lang række aflysninger og forsinkelser.

Ifølge nyhedsbureauet dpa's oplysninger er mellem 20.000 og 30.000 passagerer strandet i Schiphol som følge af de mange aflysninger og forsinkelser.

Lufthavnens talskvinde, Willemeike Koster, oplyste onsdag aften til nyhedsbureauet AP, at 180 fly var blevet aflyst.

Og bare en fjerdedel af de fly, der skulle have landet i Schiphol onsdag aften, ankom. En mindre andel fløj afsted igen.

»Hvis de har brændstof nok, kan de tage afsted. Der er fly, der letter, men det er et minimum, sagde Willemeike Koster til AP.

Schiphol opfordrer passagerer, der skal rejse fra lufthavnen, til at holde øje med Schiphols hjemmeside eller kontakte det enkelte flyselskab for at få oplysninger om kommende afgange.

ritzau