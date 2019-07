Trump bruger veto til at holde liv i våbensalg til saudiere Den amerikanske præsident har som varslet nedlagt veto mod et forbud mod et stort våbensalg til Saudi-Arabien.

USA's præsident, Donald Trump, har nedlagt veto mod en beslutning om at blokere for et våbensalg til Saudi-Arabien.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Onsdag i sidste uge stemte Repræsentanternes Hus stik imod præsidentens ønske for at blokere for et amerikansk våbensalg for milliarder af dollar til Saudi-Arabien.

Trump, som har arbejdet for at knytte tættere bånd til Saudi-Arabien, havde på forhånd varslet, at han ville nedlægge veto mod beslutningen.

Lignende tiltag fra Senatet

Beslutningen fra Repræsentanternes Hus, hvor Det Demokratiske Parti har flertal, kom, knap en måned efter at Senatet stemte for et lignende tiltag.

Det er en af de få gange, det republikanskkontrollerede Senat har stemt imod præsidentens udenrigspolitik.

Hverken beslutningen i Senatet eller i Repræsentanternes Hus fik dog et stort nok flertal til at kunne underkende Trumps vetoret.

Donald Trump besluttede i maj at gå uden om en vurderingsproces fra Kongressen og gennemføre et salg af militært udstyr til Saudi-Arabien og øvrige arabiske lande.

Samlet vil salget løbe op i mere end otte milliarder dollar, hvilket svarer til knap 53 milliarder kroner. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Det Hvide Hus er det forkert at stoppe for salget af våben.

»Det vil sende en besked om, at USA forlader sine partnere og allierede, i samme øjeblik som trusler mod dem forøges«, lød det fra Det Hvide Hus i juni.

Ønsker reaktion på menneskerettighedsbrud

Kongressen presser på, for at Trump-administrationen skal reagere stærkere mod det, som flere anser som brud på menneskerettigheder af Saudi-Arabien.

Kongressen er gradvist blevet mere og mere frustreret over Saudi-Arabien på grund af landets rolle i konflikten i Yemen, som har kostet flere end 90.000 mennesker livet.

Mange kongresmedlemmer ønsker også, at Saudi-Arabien bliver holdt ansvarlig for drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

ritzau