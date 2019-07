Puerto Ricos guvernør bøjer sig for folkeligt pres og går af Ricardo Rosselló forlader posten som guvernør for Puerto Rico efter læk af nedladende onlinebeskeder.

Puerto Ricos guvernør, Ricardo Rosselló, trækker sig fra posten 2. august, efter at der i flere uger har været store folkelige protester mod ham.

Det oplyser han torsdag morgen dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De seneste dage har over 100.000 demonstranter været på gaderne og krævet, at han gik af.

Vreden skyldes, at lækkede onlinebeskeder tidligere i juli viste, at guvernøren og hans rådgivere diskriminerede kvinder og gjorde grin med vælgere, herunder ofre for orkanen María, der kostede over 3000 personer livet i 2017.

»Jeg føler, at det i denne position ville være svært at fastholde den succes, jeg har opnået, hvis jeg fortsatte«, siger Rosselló.

889 siders chatbeskeder lækket

Den 40-årige Rosselló er den første guvernør i Puerto Ricos nyere historie til at forlade posten før tid, skriver nyhedsbureauet AP.

I Puerto Rico er guvernøren den øverste politiske leder, som også er chef for de væbnede styrker.

889 sider med chatbeskeder mellem Rossello og 11 tætte allierede, som alle er mænd, blev i juli lækket.

Det fik hundredtusinder af Puerto Ricos borgere til at demonstrere foran Rossellos embedshjem i det, der har været den største demonstration i 15 år.

Nær allieret overtager

Justitsminister Wanda Vazquez er udpeget til at overtage posten som guvernør.

Men ikke alle demonstranter er tilfredse med valget, da 59-årige Vazquez anses for at være en meget tæt allieret til den afgående guvernør.

»Vi bliver nødt til at få ryddet helt op«, siger Zoe Alva, der er blandt de mange demonstranter.

Vazquez bliver den anden kvinde i Puerto Ricos historie, der indtræder i rollen som guvernør.

Puerto Rico er et selvstyrende territorium med særlig tilknytning til USA, som ligger i det nordøstlige Caribien og har en befolkning på 3,2 millioner amerikanske statsborgere.

ritzau