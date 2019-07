Boris Johnson vandt London på personlighed

FOR ABONNENTER

Da Boris Johnson i 2008 lancerede sin kampagne for at blive Londons borgmester, skete det fra et absolut upåfaldende lille medborgerhus i røde og gule mursten med plastikkarme om vinduerne. Kulissen i arbejderkvarteret Edmonton omgivet af faldefærdigt socialt boligbyggeri stod i skærende kontrast til Labour-konkurrenten Ken Livingstone, der lancerede sin kampagne fra den mægtige Royal Festival Hall skråt over for Westminster i centrum.