USA og Afghanistan vil genoptage fredssamtaler med Taleban Der er brug for en genstart af forhandlinger om fred, siger udenrigsminister og præsident i fælles erklæring.

USA og Afghanistan er blevet enige om at sætte fart på forhandlingerne om fred og en afslutning på konflikten i det krigshærgede land.

Og det indebærer blandt andet fornyede samtaler med Taleban.

Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, og Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, i en fælles udtalelse torsdag aften, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I udtalelsen står der, at de to blev enige om den diplomatiske genstart i en længere telefonsamtale torsdag.

Desuden fremgår det, at den amerikanske general Joseph Dunford og den særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, er blevet sendt til Kabul for at »diskutere de næste skridt på vejen imod en varig fred«.

Ifølge avisen The Washington Post ventes Khalilzad også at tage turen til Qatar, hvor han i hovedstaden Doha vil genoptage forhandlinger med repræsentanter for Taleban-bevægelsen.

Taleban har længe nægtet at forhandle direkte med den afghanske regering, som man opfatter som illegitim.

Erklæringen fra udenrigsminister Pompeo og den afghanske præsident kommer på samme dag, som mindst 50 mennesker er blevet dræbt ved flere angreb og væbnede sammenstød i Afghanistan.

Ifølge nyhedsbureauet dpa blev ti mennesker dræbt ved et angreb i hovedstaden Kabul, hvor en selvmordsbomber på en motorcykel udløste en sprængladning ved et busstoppested.

To øvrige sprængladninger blev udløst i Kabul efterfølgende. Taleban har påtaget sig skylden for én af disse.

USA og Afghanistan har dog erklæret, at man mener, at bevægelsen står bag alle tre eksplosioner.

ritzau