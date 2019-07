Iran: Danske krigsskibe ideelle til bevogtning.

De danske krigsskibe Esbern Snare og Absalon vil være det oplagte danske bidrag til en europæisk flådestyrke i Hormuz Strædet. Det mener kontreadmiral og tidligere chef for søværnet og Forsvarsakademiet Nils Wang. Den samlede besætning vil være 150-160 mand.

Han er i dag ansat i Navalteam Danmark, der arbejder for dansk eksport, og udtaler sig alene på baggrund af den offentlige viden om en europæisk støtte- og vagtmission for handelsskibe i området.

Regeringen ser positivt på at støtte flådemission, der skal beskytte skibene i området ved det uroprægede Hormuzstræde. Men der er endnu ikke taget en endelig beslutning, og spørgsmålet skal først diskuteres i Folketinget, oplyser både Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

Det er Storbritannien, som har foreslået en europæisk alliance for at beskytte skibe, der sejler gennem strædet. Det kommer efter Iran har opbragt et britisk-svensk skib, som gengæld for et opbragt iranske tankskib ved Gibraltar. det iranske skib er mistænkt for at ville bryde olieblokaden af Syrien.

Oven i den britisk-iranske spænding truer Iran generelt skibstrafikken gennem Hormuzstrædet, efter USA har droppet atomaftalen med Iran og indledt en fuldstændig olieboykot af landet. Samlet betyder spændingerne af truslen mod de omkring 20 procent af verdens oliehandel, der sejles gennem strædet, er meget stor.

Det rammer også danske skibe i området, hvor hvert tiende skib er tilknyttet Danmark. Danmark er verdens femte største søfartsnation målt på såkaldt opereret tonnage.

Rederiernes internationale sammenslutning, Bimco, hvor Mærsk og de øvrige førende danske rederier er medlemmer opfordrede allerede for to uger siden til beskyttelse af handelsskibene i området.





Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er bekymret for sikkerhedssituationen i området.

»Jeg hilser den britiske regeringsudmelding om en international maritim sikkerhedsindsats i området velkommen. Indsatsen vil have et stærkt europæisk aftryk. Regeringen ser positivt på et muligt dansk bidrag til en sådan indsats, men det er selvsagt noget, vi skal drøfte med Folketinget, når vi har mere klarhed om de konkrete opgaver og partnere«, siger Jeppe Kofod i en skriftlig udtalelse.

Støtteskibene er ideelle til formålet, fordi de både kan medbringe helikopter og mindre hurtiggående RIB-både, vurderer Nils Wang. Han stod i flere år i spidsen for søværnets bidrag til piratjagten i Adenbugten, og peger på søværnets lange operative erfaring i området.

»Det er en klassisk sømilitær opgave at passe på handelsskibene, det har søværnet gjort i over 500 år. Støtteskibene vil være særligt velegnede. Som jeg forstår det, er problemet de små hurtiggående iranske patruljebåde, derfor vil det være ideelt med en helikopter, der hurtigt kan flyve ud og undertrykke den slags fartøjer«.

»Samtidig kan Absalon og Esbern Snare hurtigt sætte hurtiggående gummibåde i vandet bemandet med specialister fra Frømandskorpset. Det typiske er i den slags situationer, at der pludselig er en melding om, at der er ved at ske et eller andet, og så gælder det om at komme hurtigt frem«, forklarer Nils Wang.

Ingen af de andre europæiske lande har skibe der svarer til de danske støtteskibe. De kan også fungere som sejlende kommandocenter for den fælleseuropæiske indsats. De to skibe havde på skift en tilsvarende funktion under jagten på somaliske pirater i Adenbugten.

Alene at sejle de 7000 sømil fra Danmark til Hormuzstrædet tager et par uge med 20 knob i gennemsnitsfart, vurderer Nils Wang.

»Afhængigt af hvad der skal med, går der også omkring en uges tid med at få skibet gjort klart«, siger Nils Wang.