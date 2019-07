Trump: Google er måske til fare for USA's nationale sikkerhed

Donald Trump langer ud efter Googles forhold til Kina på Twitter:

»Der er måske eller måske ikke grund til bekymring i forhold til USA’s nationale sikkerhed, hvad angår Google og deres forhold til Kina. Hvis der er et problem, så finder vi ud af det. Jeg håber bestemt ikke, at der er et problem!!!«.

There may or may not be National Security concerns with regard to Google and their relationship with China. If there is a problem, we will find out about it. I sincerely hope there is not!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

Google er tidligere blevet beskyldt for at have et lidt for godt forhold til Kinas regering. Trumps advarsel kommer blandt andet i kølvandet på, at mangemilliardæren, investor og medstifter af PayPal, Peter Thiel – der også er Trump-tilhænger og bestyrelsesmedlem hos Facebook – har eksempelvis beskyldt tech-giganten for »forrædderi« ifølge The Guardian.

I et interview med Fox har Peter Thiel kritiseret Google for at arbejde tæt sammen med Kina og landets militær – i stedet for at have relationer til det amerikanske militær.

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019

Efter det interview skrev Donald Trump på Twitter, at Trump-administrationen vil kigge nærmere på sagen, fordi han kender til emnet »bedre end nogen anden«. Peter Thiel mener, at FBI og CIA bør undersøge, om kinesiske spioner har infiltreret amerikanske virksomheder via kunstig intelligens. Det skriver CNBC.

Den britiske avis The Independent skriver, at den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, tidligere på ugen har fortalt, at Det Hvide Hus ikke ikke finder Googles forhold til Kina problematisk.

»Præsidenten og jeg har diskuteret dette emne meget omhyggeligt, og vi er ikke bekendt med, at Google arbejder sammen med den kinesiske regering på måder, der skaber grund til bekymring«, siger finansministeren ifølge Politico.