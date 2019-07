Efter bandbulle fra præsidenten: Trumps svigersøn ejer lejligheder plaget af mus i Baltimore Jared Kushner ejer flere lejligheder, der var plaget af mus, i Baltimore, som Donald Trump har kaldt ulækker.

USA's præsident, Donald Trump, kaldte i weekenden den amerikanske by Baltimore for »ulækker og rotteplaget«.

Søndag skriver flere amerikanske medier, herunder Boston Globe, at Trumps svigersøn, Jared Kushner, ejer flere lejlighedskomplekser i og omkring Baltimore amt, hvor mange af dem er blevet kritiseret for blandt andet at være plaget af mus.

Igennem flere tweets i weekenden revsede Trump den demokratiske formand for tilsyns- og reformudvalget i Repræsentanternes Hus, Elijah Cummings, der repræsenterer det syvende valgdistrikt i staten Maryland, der inkluderer dele af byen Baltimore.

Trump skrev, at Cummings var delvis skyldig i, at Baltimore var 'ulækker og rotteplaget', 'et af de værste distrikter i USA', og 'at intet menneske ville ønske at bo der'.

Boston Globe skriver, at Trumps kritik er ironisk, da svigersønnen, Jared Kushner, ejer over 12 lejlighedskomplekser i byen, hvor mange af dem er blevet indstævnet for brud på forskrifter og kritiseret for at stille ringe lejligheder til rådighed for lejere med lav indkomst.

Leder i Baltimores amt John Olszewski Jr. kalder det også ironisk.

»Det er ironisk, at præsidentens egen svigersøn var medskyldig i at bidrage til noget af den forsømmelse, som præsidenten påstår at være bekymret for«, siger demokraten Olszewski Jr. til Boston Globe.

Masser af regelbrud

Ifølge en optælling, som det lokale medie The Baltimore Sun lavede i 2018, ejede selskabet Kushner Companies knap 9.000 lejligheder i 17 lejlighedskomplekser, hvor mange af dem lå i Baltimores amt.

Kushner fratrådte stillingen som administrerende direktør i selskabet i 2017, da han blev seniorrådgiver i Det Hvide Hus.

Samme år offentliggjorde embedsmænd i Baltimores amt, at selskabet havde brudt over 200 forskrifter på et år.

Ifølge en undersøgelse lavet af den amerikanske avis The New York Times i 2017 rapporterede flere lejere i Kushners bygninger om problemer med mus, mug og mider.

Det blev også beskrevet, hvordan lejere blev sagsøgt, hvis de forsøgte at flytte ud.

En talsmand for selskabet udtalte dengang, at det overholdt alle regler.

Det fik den daværende leder i Baltimores amt til at kalde det en halv sandhed.

»Vi forventer, at alle udlejere følger reglerne, der sikrer lejernes ve og vel. Også selv om udlejerens svigerfar er USA's præsident«, sagde Kevin Kamenetz dengang.

Flere af retssagerne mod selskabet er stadig i gang i dag.

ritzau