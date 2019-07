FN-rapport: Aldrig før er så mange børn dræbt i krig som i 2018

Drømme om Europa. Hver dag sejler flygtninge og migranter fra Tyrkiet til de græske øer, hvor de opbevares i elendige lejre, ofte i årevis. Især Lesbos og Samos er hovedindgange for folk, der søger til Europa. På Lesbos ligger et af Grækenlands fem såkaldte Hotspot-centre. Den oprindelige intention var, at disse centre skulle registrere og omfordele asylansøgere til andre EU-lande. De officielle lejre er overfyldte og flygtninge og migranter har etableret improviserede lejre udenfor hegnene, de såkaldte Jungler, hvor de bor under ekstremt primitive forhold. Ventetiden på at komme til sit første interview, så man kan få påbegyndt sin asylansøgning, er i de fleste tilfælde p.t. mere end et år. Kamaluddin, seks år gammel fra Afghanistan, bor i Junglen udenfor Moria-lejren, Lesbos, med sin mor og far og fire søskende. I Junglen ved Moria-lejren er der ikke sket mange forbedringer på de fire år, lejren har eksisteret. Dog er der trukket el og og opsat toiletter og badvogne ude i Jungle-lejren. Det er ekstremt varmt om sommeren og koldt om vinteren, Ca. 30% af indbyggerne i Junglen er børn.