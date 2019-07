34 buspassagerer er dræbt af vejsidebombe i Afghanistan

En vejsidebombe har dræbt mindst 34 buspassagerer i Afghanistan onsdag.

Det oplyser den afghanske regering, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Eksplosionen skal være sket på en motorvej i den vestafghanske provins Farah i Bala Buluk-distriktet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Flere kvinder og børn skulle være blandt de dræbte. 15 personer er derudover blevet såret og er kørt med ambulance til hospitaler i provinsen.

Guvernøren i Farah-provinsen frygter, at dødstallet vil stige. Det oplyser guvernørens talsmand, Farooq Barakza, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ingen har endnu taget skylden for angrebet. Det er dog alment kendt, at Taliban opererer i området, hvor bevægelsen planter vejsidebomber i håb om at ramme regeringstropper eller afghansk militær.

Ifølge Mohibullah Mohib, der er talsmand for politiet i den vestlige provins Farah, er det Taliban, der står bag bombningen. Det skriver AP.

Dagen før angrebet offentliggjorde FN en rapport, der slog fast, at civile i et 'chokerende omfang' er ofre for krigen i Afghanistan - på trods af de igangværende bestræbelser på at forhandle en fredsaftale på plads i landet.

I de første seks måneder af 2019 er 1366 civile blevet dræbt. Derudover er 2446 civile blevet såret.

FN slog samtidig fast, at bestræbelserne for at begrænse de civile tab er utilstrækkelige.

Knap en tredjedel af de dræbte civile er børn, viser FN-rapporten.

