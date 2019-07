Sidste år døde den sidste han. Nu er der håb for det nordlige hvide næsehorn

Ved hjælp af kunstig befrugtning har Victoria, et næsehorn af underarten sydligt hvidt næsehorn, født et babynæsehorn.

Det oplyser San Diego Zoo i Californien.

Det er første gang, at et næsehorn kommer til verden ved hjælp af kunstig befrugtning i Nordamerika, og det kan betyde, at man kan sikre bevarelsen af det sydlige hvide næsehorn, der med 18.000 tilbageværende er en truet art.

Men historien er endnu mere positiv for en anden underart af næsehornet - nemlig det nordlige hvide næsehorn, der med to undtagelser er helt uddødt. Underartens sidste han, Sudan, døde sidste år 45 år gammel, og der er nu kun to hunner tilbage, og de bor i dag i Kenya.

Eksperterne håber, at nu hvor kunstig befrugtning har vist sig at kunne lykkes for det sydlige hvide næsehorn, kan det også vise vejen for at bevare det nordlige hvide næsehorn.

Eksperterne er så optimistiske, at de mener, at der om 10 til 20 år vil komme et næsehorn til verden af den næsten uddøde art eller noget tæt på. Til den tid vil forskerne forsøge at bruge det sydlige hvide næsehorn som surrogater for arvemateriale fra det nordlige hvide næsehorn.