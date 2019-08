Saudi-Arabien gør det muligt for kvinder over 21 år at få udstedt pas og rejse ud af landet, uden først at skulle have tilladelse fra en mandlig værge.

Ændringen er blevet offentliggjort i det saudiske statstidende.

Desuden bliver bestemmelserne ændret, så kvinder kan få lov til at registrere ægteskab eller skilsmisser, og de får mulighed for at få forældremyndighed over børn under den myndige alder.

ritzau