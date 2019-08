USA: Nordkorea har gennemført endnu en missiltest Nordkorea kan torsdag have foretaget sin tredje prøveaffyring af kortrækkende missiler i løbet af en uge.

Der er tegn på, at Nordkorea har foretaget nye prøveaffyringer af missiler.

Det oplyser unavngivne amerikanske embedsmænd ifølge NBC News.

De foreløbige oplysninger tyder på, at missilerne er af samme type som de kortdistancemissiler, der er blevet testet af nordkoreanerne to gange tidligere inden for den seneste uge.

Flere andre kilder siger til tv-stationen NBC News, at Nordkorea torsdag har affyret to kortdistancemissiler, og at begge er landet i havet.

Hvis det bekræftes, er der tale om den tredje prøveaffyring i løbet af en uge.

Tidligt onsdag morgen lokal tid affyrede Nordkorea op til flere ballistiske missiler ud over havet.

Missilerne, der blev affyret fra Hodo-halvøen nord for byen Wonsan på den nordkoreanske østkyst, fløj cirka 250 kilometer, før de styrtede i havet, meddelte repræsentanter fra Sydkoreas generalstab onsdag.

Også torsdag i sidste uge blev der affyret to kortdistancemissiler fra Wonsan-området.

Missilerne fløj omkring 430 kilometer og nåede en højde på 50 kilometer, inden de faldt ned i Det Japanske Hav.

Torsdag siger USA's præsident, Donald Trump, at han ikke har noget problem med Nordkoreas prøveaffyringer af kortrækkende missiler.

»Jeg vurderer, at det er under kontrol, at det i høj grad er under kontrol, siger han til journalister på vej til et vælgermøde i Ohio.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters tilføjer præsidenten, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, ikke bryder sine løfter til Trump med disse test.

»Der er tale om kortrækkende missiler, påpeger Trump.

»Dem har vi aldrig indgået en aftale om.

Adspurgt om han fortsat er i stand til at forhandle med Kim Jong-un, svarer Trump:

»Selvfølgelig, helt bestemt. Fordi disse missiler er kortdistancemissiler. Dem har vi aldrig drøftet. Det, vi har talt om, er atomvåben (Nordkoreas atomvåbenprogram, red.).

Donald Trump har tidligere sagt, at han tror på en fuldstændig atomafrustning af Den Koreanske Halvø, inden hans første præsidentperiode slutter i 2021.

ritzau