Den kinesiske regering hævder, at hovedparten af cirka en million uighurer er lukket ud af de lejre, som skulle fortrænge islam fra deres bevidsthed. Intet tyder på, at det passer. Men hvorfor siger Kina det så?

FOR ABONNENTER

Der sidder to midaldrende mænd ved et langt bord i et kunstfærdigt ornamenteret lokale et sted i den kinesiske Xinjiang-region. På endevæggen hænger et stort maleri af en skovsø.