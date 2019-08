Skyderi i kroatisk hovedstad: Gerningsmand tog sit eget liv efter at have dræbt seks

En mand har dræbt seks mennesker, herunder et 10-årigt barn, i et hjem i Zagreb. Den mistænkte begik selvmord fredag morgen, da han var ved at blive pågrebet af politiet.

Et 10-årigt barn, to mænd og tre kvinder er blevet skudt i et hjem i den kroatiske hovedstad, Zagreb.

Ifølge nyhedsbureauet AP fandt politiet ligene af de seks mennesker fra samme familie sammen med en uskadt to måneder gammel baby sent torsdag aften. Herefter gik jagten ind på den mistænkte gerningsmand, hvilket medførte, at større dele af hovedstaden blev lukket af.

Da politiet efter en biljagt nåede frem til den mistænkte gerningsmand fredag morgen, steg den mistænkte ud af sin bil og begik selvmord.

Politichefen i Zagreb, Marko Rasic, identificerer manden som en 36-årig taxachauffør, som havde et barn med et af ofrene – den uskadte baby. Ifølge politichefen havde manden en ren straffeattest, og der var ikke før blevet anmeldt sager om vold i hjemmet i forbindelse med familien.

»Vi har endnu ikke fået etableret et motiv. En efterforskning er på vej«, siger Marko Rasic ifølge AP.

Borgmester: Intet tegn på terror

Ifølge AP skriver flere kroatiske medier, at ofrene var den mistænktes ekskæreste, hendes 10-årige søn fra et tidligere forhold, hendes forældre, hendes søster og søsterens partner.

Zagrebs borgmester Milan Bandic beskriver sagen som en »isoleret hændelse« og et privat anliggende.

»Der er intet tegn på nogen form for organiseret uro eller terrortrussel«, siger borgmesteren i en tv-meddelelse.

Et skyderi som dette er sjældent i den ellers generelt stille og trygge kroatiske hovedstad.

Den kroatiske præsident Kolinda Grabar-Kitarovic siger, at hun er »forfærdet over tragedien« og fordømmer alle former for sådan vold og hævn.