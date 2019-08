Russisk politi anholder hundredvis af demonstranter i Moskva

Russisk politi er begyndt at anholde folk i det centrale Moskva, hvor oppositionen har indkaldt til nye demonstrationer.

Ifølge den uafhængige organisation OVD-Info, der overvåger situationen i den russiske hovedstad, blev over 200 anholdt i løbet af de første to timer af demonstrationen, skriver BBC.

Blandt de anholdte er den fremtrædende aktivist, advokat og videoblogger Ljubov Sobol, som har sultestrejket de seneste 21 dage. Hun blev anholdt forud for demonstrationen, da hun var på vej dertil i en taxi.

Forinden nåede hun at sige til den det uafhængige medie Dozhd, at myndighederne »gør alt, hvad de kan for at intimidere oppositionen«.

»Det er derfor, det er vigtigt at demonstrere i dag for at vise, at moskovitterne ikke frygter provokationer, og at de er klar til at fortsætte med at stå fast på deres rettigheder«, sagde hun.

Også i går blev en række fremtrædende kritikere af styret i Kreml anholdt. Anklagerne lyder blandt andet på deltagelse i masseuro, som kan give op til 15 års fængsel, skriver BBC.

Oppositionen protesterer imod udelukkelsen af flere kandidater ved det kommende valg til Moskvas byråd. Det er både oppositionsmedlemmer og uafhængige kandidater.

Lørdagens demonstration finder sted en uge efter, at politiet i Moskva anholdt næsten 1.400 demonstranter ved en lignende protest.

På Twitter har mange tilstedeværende uploaded billeder og videoer, der angiveligt viser politiets fremfærd. De mange billeder og videoer ses blandt andet under hashtagget #MoscowElection Crisis. Her en enkelt af dem:

More Rough arrests between the lubyanka and the Bolshoi. End of the March#MoscowElectionCrisis pic.twitter.com/bXna73PQ2P — Emmanuel Grynszpan (@_zerez_) July 27, 2019

Politiet har gentagne gange advaret om, at det vil gribe ind mod lørdagens planlagte demonstration.

Her har oppositionen arrangeret en fire kilometer lang march ad den såkaldte Boulevard Ring, der løber rundt om det centrale Moskva. Mange moskovitter bruger dette område til gå- og løbeture.

ritzau/Politiken