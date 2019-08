Ni blev dræbt på en bar: Gerningsmand fra Ohio skød sin egen søster

En lillesøster til den 24-årige gerningsmand, der natten til søndag dræbte ni på en bar i byen Dayton i Ohio, befandt sig på baren, da skudene faldt.

Søsteren var blandt de dræbte.

Det oplyser politiet i Ohio ifølge nyhedsbuerauet AP.

Søsteren var den yngste blandt de dræbte. Hendes bror blev kort efter dræbt, da politiet indenfor et minut nåede frem til gerningsstedet. Dermed døde i alt 10 personer ved skudepisoden. De øvrige dræbte var mellem 25 og 57 år.

Politiet oplyser intet om, hvorvidt gerningsmanden formodes at have vidst, at hans søster befandt sig på den pågældende bar. Der er heller ingen meldinger om, hvad den 24-åriges motiv skulle have været.

27 blev såret, da den 24-årige begyndte at skyde omkring sig. 15 af de sårede er udskrevet fra hospitalerne igen, efter at de er blevet behandlet. Flere befinder sig fortsat i kritisk tilstand.