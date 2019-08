Iran siger det har opbragt olietanker i Den Persiske Bugt

Iran har søndag opbragt et udenlandsk olietankskib i Den Persiske Bugt, som smugler olie til flere arabiske stater, oplyser Irans statslige medier.

Syv søfolk om bord er tilbageholdt. De er af forskellig nationalitet.

»Nogle af revolutionsgardens styrker har opbragt en udenlandsk olietanker i Den Persiske Bugt, som smuglede olie til nogle arabiske lande, lyder det på iransk tv.

Der er tale om et irakisk fartøj, meddeler Irans revolutionsgarde ifølge det iranske nyhedsbureau Irna.

»Det olietankskib, der blev stoppet onsdag for at smugle Irans olie til andre lande, var et irakisk skib, meddeler det iranske elitekorps ifølge Irna.

Det irakiske olieministerium afviser imidlertid at have noget at gøre med skibet.

»Ministeriet eksporterer ikke diesel til det internationale marked, lyder det i en udtalelse søndag aften.

Tankskibet, der ifølge Iran er det irakiske skib 'Hita', havde 700.000 liter råolie i lasten. Det er blevet ført til havnen Bushehr ifølge de iranske medier.

Nyhedsbureauet Fars citerer general Ramezan Zirah, der leder den enhed fra revolutionsgarden, som stoppede tankskibet, for at sige, at skibet var på vej for at aflevere olie til arabiske lande ved Den Persiske Bugt.

Det er tredje gang inden for en måned, at Iran tilbageholder olietankskibe i Golfen. Til stor international bekymring.

18. juli oplyste revolutionsgarden, at den havde opbragt tankeren 'MT Riah', der sejler under Panamaflag, for angiveligt at smugle olie.

Dagen efter var det tankskibet 'Stena Impero', der er indregistreret i Storbritannien, som blev tilbageholdt i Hormuzstrædet, hvor Den Persiske Bugt munder ud. Ifølge Iran havde det forbrudt sig mod 'internationale maritime regler'.

Det skete, to uger efter at Storbritannien ud for Gibraltar opbragte en iransk olietanker. Det blev beggrundet med, at skibet skulle levere olie til Syrien i strid med EU's sanktioner mod Syrien.

Iran advarede ved den lejlighed om, at man ville svare igen.

Det var USA, som havde opfordret Storbritannien til at stoppe det iranske olietankskib.

USA trak sig sidste år ud af den internationale atomaftale med Iran til stor fortrydelse for EU og bebudede sanktioner mod regimet i Teheran. En del af sanktionerne går ud på at forhindre Iran i at eksportere olie.

ritzau