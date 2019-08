Trump efter masseskyderier: »Vi skal have det stoppet. Det har foregået i årevis i vores land« USA's præsident har talt med FBI og sin justitsminister om, hvad der skal til for at forhindre masseskyderier.

»Had har ingen plads i vores land, siger USA's præsident, Donald Trump, efter skyderierne i Texas og Ohio.

I El Paso i Texas mistede 20 mennesker livet, da en bevæbnet mand lørdag gik ind i et Walmart-supermarked og skød omkring sig.

I Dayton, Ohio, blev ni mennesker dræbt i løbet af et minuts tid natten til søndag, inden politiet skød og dræbte gerningsmanden.

»Vi skal have det stoppet. Det har foregået i årevis i vores land«, siger præsidenten.

Han tilføjer, at han har talt med forbundspolitiet FBI, justitsminister William Barr og medlemmer af Kongressen om, hvad der kan gøres for at forhindre masseskyderier fremover.

Det handler om psykisk sygdom

»Måske skal der gøres mere«, siger Trump og tilføjer ifølge nyhedsbureauet dpa, at 'det er også et problem, der handler om psykisk sygdom'.

Ud over tweets med tanker og bønner til ofrene og deres familier, er det Trumps første kommentar om skyderierne.

Præsidenten, der søndag udtalte sig til journalister i New Jersey, siger, at han mandag vil komme med en udtalelse om skyderierne.

Præsidenten har fået kritik fra en række af de demokratiske politikere, der håber at blive nomineret som Demokraternes præsidentkandidat - og dermed udfordrer til Trump - ved næste års præsidentvalg.

De nævner blandt andet præsidentens til tider hårde retorik og Republikanernes generelle modvilje mod stramninger af våbenloven.

»Donald Trump er ansvarlig for dette, fordi han spreder frygt og had og fordomme«, siger den demokratiske senator Cory Booker til tv-stationen CNN.

Hans kollega Bernie Sanders mener, at Trumps snak om, at USA invaderes af migranter sydfra, og påstanden om at mexicanere er kriminelle, er noget der kan få ustabile mennesker til at gribe til våben.

»Alt tyder på, at vi har en præsident, der er racist og fremmedfjendsk, og som appellerer eller forsøger at appellere til den hvide nationalisme«, siger Sanders til CNN.

I forbindelse med skyderiet i El Paso - hvor seks af de 20 dræbte var mexicanere - har politiet fundet en racistisk og indvandrerfjendsk tekst, som gerningsmanden menes at have skrevet.

/ritzau/

ritzau