Trump i tale til nationen: »Det er psykiske lidelser og had, der trykker på aftrækkeren. Ikke våbnet selv« Den amerikanske præsident har mandag talt til det amerikanske folk efter to masseskyderier i weekenden.

Donald Trump foreslår mandag - i kølvandet på to blodige masseskyderier i weekenden - en række tiltag for at begrænse fremtidige angreb.

Det sker i en tale til nationen i Det Hvide Hus.

Den amerikanske præsident undgår dog i store træk at tale om deciderede stramninger af landets omdiskuterede våbenlov.

Trump fokuserer i højere grad på blandt andet psykiske lidelser og voldeligt indhold på internettet. Og han understreger, at det ikke nødvendigvis er våbnene, der er skyld i de mange amerikanske masseskyderier.

»Det er psykiske lidelser og had, der trykker på aftrækkeren. Ikke våbnet selv«, lyder det fra Donald Trump.

Han kalder weekendens skyderier for »et angreb på vores nation«.

Trump opfordrer samtidig amerikanerne til at fordømme »racisme, fordomme og tilhængere af hvidt overherredømme«.

Internettet og sociale medier er med til at radikalisere

Trump mener, at internettet, sociale medier og voldelige computerspil er med til at radikalisere mennesker.

Han oplyser, at han derfor har bedt Justitsministeriet i USA om at arbejde med lokale myndigheder og sociale medie-koncerner i et håb om at kunne opdage masseskyderier, før de finder sted.

I alt 29 mennesker mistede livet i to skyderier i weekenden. 20 personer blev dræbt i grænsebyen El Paso, og ni blev dræbt i Dayton i delstaten Ohio.

Det har endnu en gang fået debatten om USA's våbenlov til at blusse op.

Opdateres

ritzau