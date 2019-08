Politichef i Texas undskylder: Ridende betjente transporterede sort mand i tov

Politichefen i Galveston i Texas undskylder nu for to af sine betjentes opførsel i weekenden.

Undskyldningen kommer, efter at et billede er dukket op af to hvide politibetjente på hesteryg, der fører en sort mand i håndjern ned ad gaden i et tov.

Det skriver The New York Times.

Anholdelsen af manden skete lørdag, og siden har billedet, der er delt på sociale medier, fremkaldt kraftige reaktioner.

Mange peger på billedets symbolik og siger, at det er en påmindelse om nogle af de mest dystre tider i USA's brutale og racistiske fortid, herunder slaveriet og lynchning af sorte mennesker i Syden.

»En sort mand, der bliver trukket i et tov af politibetjente på heste - i 2019. Dette øjeblik kræver ansvarlighed, retfærdighed og ærlighed - fordi vi er nødt til at kalde dette for det, det er: Racisme i funktion«, skriver det tidligere kongresmedlem fra Texas Beto O'Rourke på Twitter.

Han er blandt de demokrater, der forsøger at blive Demokraternes kandidat til præsidentvalget i USA i 2020.

Den sorte mand på billedet er ifølge politiet i Galveston 43-årige Donald Neely.

A black man, dragged with a rope by police officers on horses, in 2019. This moment demands accountability, justice, and honestly—because we need to call this out for what it is: racism at work. https://t.co/j4H8ZinfEP — Beto O'Rourke (@BetoORourke) August 6, 2019

Betjentene havde pågrebet ham for ulovlig indtrængen på andres ejendom, og fordi der ikke var nogen patruljevogn ledig, blev manden, der omtales som en kending af politiet, transporteret på denne måde, oplyser politiet ifølge The New York Times.

»Først og fremmest vil jeg undskylde over for Hr. Neely for denne unødvendige forlegenhed«, skriver politichef Vernon L. Hale i en erklæring mandag aften lokal tid.

»Selv om dette er en teknik, vi træner, og den bedste praksis i nogle tilfælde, mener jeg, at vores betjente udviste dårlig dømmekraft i denne situation og kunne have ventet på en transportenhed på stedet«.

Politichefen skriver videre, at de to betjente ikke havde nogen onde hensigter med deres handling.

»Men vi har øjeblikkeligt ændret praksis på området for at forhindre brugen af denne teknik«, skriver politichefen.

Leon Phillips, lederen af organisationen Galveston Coalition for Justice, opfordrer til, at de to betjente bliver fyret.

»Hvis det var en hvid mand, ville han aldrig være blevet behandlet på den måde«, siger Leon Phillips til The New York Times.

»Jeg garanterer for, at der er ikke noget i deres regler, der siger, at du kan sætte en snor på en hvid fyr, mens du rider ned ad gaden til hest«.

ritzau