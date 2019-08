Rumfartøj kan have spredt levende bjørnedyr på Månen

I april i år styrtede rumfartøjet ’Beresheet’ ned på Månen, da israelerne mistede forbindelsen til det. Om bord havde de et par tusind bjørnedyr.

Otte ben. Otte kløer. Hårdføre og sejlivede. Tusinder af bjørnedyr hver især på størrelse med spidsen af en blyant er måske spredt ud over Månens overflade.

Men det var slet ikke planen, at disse benhårde flercellede organismer skulle leve en ensom tilværelse på Månen.

Det private israelske rumfartøj ’Beresheet’ skulle gennemføre den første privatfinansierede månelanding, indtil det styrtede ned på Månens overflade 11. april i år. Rumfartøjet var ubemandet, men det havde et par tusinde bjørnedyr med, som ifølge nogle forskere kan have overlevet styrtet. Det skriver The Guardian.

»Bjørnedyrene kan overleve tryk, som skabes af asteroider, der rammer Jorden, så et lille styrt som dette er ingenting for dem«, siger Lukasz Kaczmarek, astrobiolog fra Adam Mickiewicz Universitetet i Poznań, til The Guardian.

Bjørnedyr er små organismer på op til 1 mm, der er så sejlivede, at de kan leve op til 30 år uden mad og vand og under ekstreme temperaturer fra 150 grader til -272 grader, viste et studie fra Harvard og Oxford University publiceret i 2017 i Scientific Reports.

Bjørnedyret går i hi

Under ekstreme forhold krøller bjørnedyret sig sammen til en slags dvaleform, skiller sig af med alt vand i kroppen og sænker stofskiftet til stort set ingenting. Denne dehydrerede form for overlevelse kan bjørnedyret kun komme ud af, hvis det bliver sænket i vand.

Ifølge Lukasz Kaczmarek kan bjørnedyret derfor ikke genoplive sig selv. De kan ikke kolonisere Månen, da de ikke kan formere sig uden atmosfære eller vand. De vil dø med tiden.

Rumfartøjet ’Beresheet’ var skabt som en tidskapsel med materiale og informationer til brug i fremtiden. Det var altså en slags ’sikkerhedskopi’ fra Jorden. Den bestod af over 30 millioner sider, herunder en fuldstændig kopi af den engelske Wikipedia, en Rosetta-disk med information på over 1.500 sprog, jødedommens religiøse bog, Torahen, og memoirer fra holocaustoverlevende. Det vides endnu ikke, om rumfartøjets last, herunder bjørnedyrene, er i god behold.