Tyrkiet og USA vil sammen sikre fredelig rute til Syrien

Tyrkiet og USA er efter tre dages snakke blevet enige om at etablere et fælles operationscenter nær Syrien.

Det oplyser det tyrkiske forsvarsministerium og USA's ambassade i Tyrkiets hovedstad, Ankara, i to separate udtalelser.

Formålet med centeret er at koordinere og kontrollere en planlagt sikkerhedszone i det nordlige Syrien.

Sikkerhedszonen skal fungere som en 'fredskorridor', lyder det fra de to lande. De understreger samtidig, at alle kræfter bliver sat ind, for at sikre at fordrevne syrere kan vende hjem til deres land.

Det fremgår ikke af onsdagens udtalelser, hvad de to lande er blevet enige om i forhold til to helt centrale spørgsmål: Hvor langt ind i Syrien zonen skal gå, og hvem der skal stå i spidsen for styrkerne i området.

Forud for aftalen havde Tyrkiet truet med at rykke ind i det nordlige Syrien, hvis ikke der blev indgået en aftale om sikkerhedszonen.

USA og Tyrkiet er allierede i den internationale forsvarsalliance Nato.

I flere måneder har de dog været i strid med hinanden over området i det nordlige Syrien. Her hører den kurdiske milits YPG til.

YPG har under krigen i Syrien været støttet af USA. Militsen har været stærkt medvirkende til at nedkæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat i Syrien.

Den tyrkiske regering beskylder dog YPG for at være terrorister, der er i ledtog med den forbudte tyrkisk-kurdiske milits PKK.

USA's præsident meddelte sidste år, at amerikanske styrker ville trække sig fra Syrien, fordi Islamisk Stat blev betragtet som værende besejret.

Beslutningen blev bifaldt af Tyrkiet.

Tirsdag advarede det amerikanske forsvarsministerium dog om, at Islamisk Stat kan være på vej til at rejse sig igen. Årsagen er, at de USA-støttede kurdiske styrker ikke kan holde gruppen nede på egen hånd.

ritzau